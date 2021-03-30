На заседании Верховной Рады Украины Главком ВСУ Руслан Хомчак отчитался о ситуации на Донбассе, а также заявил о скором увеличении вооруженных формирований в этом регионе и на крымском направлении. По его словам, делается это для обеспечения национальной безопасности и «пресечения провокаций».

По словам Главкома, военные формирования будут усиливаться за счет войсковых частей, которые дислоцируются в других областях. Также планируется задействовать резервистов для обороны государства.

Хомчак заявил, что украинская армия полностью готова к адекватному ответу в случае обострения конфликта на линии разграничения, а также в ситуации со значительным ухудшением военно-стратегической и военно-политической обстановки на тех направлениях, откуда исходит угроза.