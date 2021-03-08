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Новый клип питерской группы Little Big на композицию Sex Machine всего за 3 часа посмотрело 500 тысяч пользователей видеохостинга YouTube. Видеозапись собрала за это же время 73 тысячи отметок «Мне нравится» и 8000 комментариев от поклонников коллектива.

Песня Sex Machine должна была прозвучать в исполнении группы на Евровидении в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. В то же время клип на эту композицию стал наиболее популярным за всю историю YouTube-канала Eurovision.

Сценарий для нового ролика подготовили режиссер Алина Пязок вместе с вокалистом Ильей Прусикиным. Помимо всех участников группы, к съемкам привлекли также Пухляша – танцора Дмитрия Красилова, который ранее засветился в клипе на композицию UNO и привлек внимание огромного количества поклонников.

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