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Вмешательство России в гражданский конфликт на Донбассе вполне может спровоцировать второй Карибский кризис, считает военный аналитик Игорь Коротченко. При этом он подчеркивает, что ситуация может сложиться таким образом, что Россия будет вынуждена вторгаться на украинскую территорию.

По его словам, РФ не собирается нападать на Украину. Однако если Киев начнет полномасштабное наступление на Донбассе, Москва может вмешаться, чтобы защитить своих граждан, живущих в регионе. В этом случае реакция Запада будет очень быстрой и жесткой.

Так, Коротченко предрекает настоящую холодную войну, отключение платежной системы Swift, блокировку всех активов РФ в западных государствах. Также США и Европа могут ввести целый ряд дополнительных санкций, которые нанесут новые удары по российской экономике.

В то же время эксперт уверен, что в случае серьезной войны на Донбассе, Россия просто не сможет оставаться в стороне.

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