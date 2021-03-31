Во время выступления Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Верховной Раде депутат от правящей партии «Слуга народа» Анна Колесник переписывалась в сети с абонентом Стасом. Одно из отправленных парламентарием сообщений попало на фото, сделанное журналистами издания «Буквы».

Под впечатлением от выступления Хомчака, который как раз рассказывал о переброске российских войск и техники к украинским рубежам, Колесник высказала собеседнику желание покинуть Украину.

«Надо валить из этой страны», – написала она.

Напомним, что 30 марта депутаты Верховной Рады приняли заявление, в котором обвинили Россию в очередной эскалации ситуации на Донбассе. За этот документ проголосовало 38 представителей парламента.

Еще раньше президент Владимир Зеленский подписал новую стратегию нацбезопасности Украины, в которой высказывается желание вступить в НАТО, а главным врагом называется Россия.