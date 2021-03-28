Экс-посол Чехии в РФ Яромир Новотны в интервью изданию Parlamentní listy высказал свое удивление заявлением Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина. Он отметил, что США могут столкнуться с весьма серьезными последствиями этого поступка.

Новотны заявил, что Соединенные Штаты давно ведут подобную политику. К примеру, после избрания президентом Дональда Трампа, Кремль сразу обвинили во вмешательстве в выборы. Что можно смело называть сказкой, так как никаких доказательств мир не увидел по сей день.

Сейчас Байден делает практически то же самое, только ведет себя более грубо и нагло. Что может создать проблемы и ему, и союзникам США.

Россия, по мнению эксперта, может и не пойти на контакт с Соединенными Штатами в тех вопросах, которые нынешний американский лидер называет «общими интересами». Вместо этого она развернется к Китаю и такой альянс станет серьезной угрозой для Вашингтона.