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Видеозапись российского военного ведомства с кадрами одновременного всплытия трех подводных лодок в арктических льдах вызвала фурор во всем мире. Так, читатели британской газеты Daily Mail, публикацию которой перевел портал “ПолитРоссия”, пришли в восхищение и от российских субмарин, и от мастерства моряков.

Так, один комментатор лаконично заметил, что любит русских, а другой написал, что новые подводные лодки российского флота лучше всего того, что имеется на вооружении Великобритании.

«Бррр! Они могут сохранить этот регион. Холодно? Холоднее, чем сердце моей бывшей жены. А оно холодное, я вам скажу», — привел интересное сравнение еще один житель Британии.

Кроме того, один из читателей заявил, что на субмаринах установлено впечатляющее навигационное оборудование, так как всплыли они в непосредственной близости друг от дружки.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что подводники провели беспрецедентные учения, которые доказали, что российское оружие приспособлено для любых операций в арктическом регионе.

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