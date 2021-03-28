Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 2014 года Владимир Путин создал в России настоящую финансовую цитадель, покорить которую Соединенным Штатам будет невероятно сложно, считает автор издания Financial Times Ручир Шарма. Он пишет, что США продолжают вводить все новые и новые санкции в отношении РФ, не понимая того, что ограничения делают Москву еще сильнее.

По мнению эксперта, в настоящий момент Россия практически неуязвима перед своими западными соперниками. И все благодаря тому, что Кремль замкнул на себя управление рублем и бюджетом страны. Грамотная политика сдерживания инфляции привела к тому, что с кризисом, грянувшим в прошлом году, Россия боролась уменьшением ключевых ставок и увеличением расходов государства, что случилось впервые в ее истории.

Эксперт пишет, что у России сейчас имеется небольшой внешний долг, который она предельно аккуратно обслуживает. Цены на нефть также не играют большой роли, так как Кремль накапливает прибыль во время ее значительного роста и тратит деньги, когда цены снижаются. Благодаря этому инфляция остается на адекватном уровне, а рубль хоть и теряет иногда в весе, но потом постепенно отыгрывает позиции. При этом экономика остается вполне стабильной.

Автор публикации, которую перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», уверенно заявляет, что за последние 7 лет Россия накопила внутреннюю силу, которая сейчас дает ей возможность оставаться на плаву даже в те периоды, когда в западных странах начинает рушиться экономика из-за пандемии. Поэтому простым усилением бесконечных санкций эту финансовую крепость пробить уже невозможно.

Вам может понравиться

Sohu: США попробуют отобрать у России контроль над Северным морским путем

Авария контейнеровоза, из-за которой оказался практически полностью заблокирован Суэцкий канал, показала Западу стратегическую важность Северного пути, который в таких условиях остается единственным маршрутом для перевозки грузов из Европы в Азию

Корабли ВМФ РФ сосредоточились у Сирии для нанесения удара по джихадистам

В акваторию Средиземного моря вошли четыре российских корабля – БДК «Калининград», «Минск» и Королев, а также корвет «Бойкий». Вполне вероятно, что они присоединяться к другим подводным и надводным боевым судам,

Посол Британии в Киеве выразила обеспокоенность ситуацией в Донбассе

Дезинформация Украины с целью привлечь внимание международной общественности к Донбассу приносит свои плоды. В субботу свою обеспокоенность нарушениями перемирия в регионе высказала посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс. Она высказалась
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 28 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 28 марта – небольшой дождь, до 8 °C |