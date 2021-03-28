С 2014 года Владимир Путин создал в России настоящую финансовую цитадель, покорить которую Соединенным Штатам будет невероятно сложно, считает автор издания Financial Times Ручир Шарма. Он пишет, что США продолжают вводить все новые и новые санкции в отношении РФ, не понимая того, что ограничения делают Москву еще сильнее.

По мнению эксперта, в настоящий момент Россия практически неуязвима перед своими западными соперниками. И все благодаря тому, что Кремль замкнул на себя управление рублем и бюджетом страны. Грамотная политика сдерживания инфляции привела к тому, что с кризисом, грянувшим в прошлом году, Россия боролась уменьшением ключевых ставок и увеличением расходов государства, что случилось впервые в ее истории.

Эксперт пишет, что у России сейчас имеется небольшой внешний долг, который она предельно аккуратно обслуживает. Цены на нефть также не играют большой роли, так как Кремль накапливает прибыль во время ее значительного роста и тратит деньги, когда цены снижаются. Благодаря этому инфляция остается на адекватном уровне, а рубль хоть и теряет иногда в весе, но потом постепенно отыгрывает позиции. При этом экономика остается вполне стабильной.

Автор публикации, которую перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», уверенно заявляет, что за последние 7 лет Россия накопила внутреннюю силу, которая сейчас дает ей возможность оставаться на плаву даже в те периоды, когда в западных странах начинает рушиться экономика из-за пандемии. Поэтому простым усилением бесконечных санкций эту финансовую крепость пробить уже невозможно.