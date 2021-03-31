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Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что масштабное наступление ВСУ начнется до 2 мая. По его словам, Киев попытается как можно скорее занять Горловку и Донецк, а затем будет держать жителей этих городов в заложниках.

Он отметил, что переброска эшелонов с боевой техникой на Донбасс, а также накопление личного состава полностью завершены. Теперь Украина ожидает лишь команды от хозяев из США. Которым любой исход противостояния будет выгодным.

Если в противостояние вмешается Россия, то ее в очередной раз можно будет объявить агрессором и ввести очередные санкции, продолжая намеченную стратегию, призванную превратить РФ во врага всего живого на планете. Если же она не начнет действовать то пострадает ее репутация. В любом случае выигрывает от этого только США. Тот факт, что ВСУ вполне могут понести серьезные потери, Вашингтон мало интересует, так как Украина для него – всего лишь расходный материал.

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