Фильм «Аватар», снятый режиссером Джеймсом Кэмеронрм повторно вышел в прокат в Китае и вернул себе статус наиболее кассового фильма за время существования кинематографа.

В настоящий момент кассовые сборы «Аватара» достигли 2 798 579 794 долларов. По этому показателю он обходит картину «Мстители: Финал», которая появилась на экранах в 2019 году и сумела собрать 2 797 501 328, на короткое время возглавив рейтинг самых популярных фильмов.

Премьера «Аватара» состоялась в 2009 году и буквально за 41 день картина обошла еще одну ленту Джеймса Кэмерона «Титаник». Рекорд продержался до 2019 года, когда на экранах появился фильм «Мстители: Финал». Однако сейчас «Аватар» вновь возглавил рейтинг самых кассовых фильмов. Всего за сутки повторного показа в Китае он собрал почти 9 миллионов долларов.

Напомним, что на декабрь 2022 года запланирована премьера второй части «Аватара». Также Джеймс Кэмерон анонсировал выход еще трех фильмов из этой серии.