Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал недавнее расследование, в ходе которого на немецких субмаринах было обнаружено российское навигационное оборудование от компании «Транзас». Он отметил, что в скором будущем стоит ждать и других подобных «разоблачений».

Капитан запаса первого ранга рассказал изданию ФАН, что оборудование было установлено на подлодки ВМС ФРГ еще в те далекие времена, когда канцлером был Герхард Шредер, а отношения Германии и России не скатывались в пропасть. Тогда же на субмарины проекта «Буян-М» ставили двигатели немецкого производства, которые отлично себя показали и работают по сей день.

Расследование же, по мнению специалиста, связано с «американским монстром ВПК». Соединенные Штаты, оборонная промышленность которой работает денно и нощно, пожирая огромные средства бюджета, спят и видят, как бы лишить Россию доходов на мировом рынке. Поэтому вскоре появятся и другие расследования с «разоблачениями» установленного на самолетах, кораблях, подводных лодок разных стран мира российского оборудования.