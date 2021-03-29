Александр Дрозденко, руководитель Ленобласти, по традиции разместил на своей страничке в «Инстаграме» новый утренний пост, в котором показал на видео тетеревиный ток, начавшийся в регионе.

Эксперты напоминают, что под токованием имеется в виду специальное поведение у птиц, которое начинается в брачный период. В этот отрезок времени они пытаются привлечь к себе потенциальных партнеров. Обычно тетерева принимаются за токование в начале марта. В своем сообщении губернатор Ленинградской области отметил, что природа все начинает вовремя.

В опубликованном посте Дрозденко разместил не только видео с тетеревами, но также несколько фотографий, на которых демонстрируется таящий снег в Лужском и Волосовском районах. Он также пожелал всем жителям региона успешных встреч и дел на текущей неделе.