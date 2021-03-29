28 марта известный медиа-ресурс Al Jazeera опубликовал статью за авторством Алекса Гатопулоса, попавшую на лидирующие позиции в новостной ленте Google. Издание discover24.ru представляет эксклюзивный перевод ее основных положений.

По мере развития искусственного интеллекта стремление к тому, чтобы системы становились автономными, будет только усиливаться. В настоящее время военные хотят, чтобы в процессе принятия решений участвовал человек. Но в военное время эти каналы связи являются основными потенциальными целями. Большинство дронов, развернутых в настоящее время по всему миру, утратят свои основные функции, если линия передачи данных, соединяющая их с их оператором-человеком, будет разорвана.

Иначе обстоит дело с высококлассным невооруженным дроном Global Hawk, собирающим разведывательную информацию, который после получения «приказов» может выполнять их независимо, без необходимости пользоваться уязвимым каналом передачи данных, что позволяет отправлять его в высокоэффективные миссии в «закрытые» воздушные пространства для сбора важной информации. Это делает его гораздо более живучим в будущем конфликте, и сейчас деньги вкладываются в такие же новые системы, которые способны летать самостоятельно. Примером служат такие автономные боевые беспилотники, как французский Dassault Neuron или российский Sukhoi S70.

Роботизированные самолеты-заправщики класса «воздух-воздух» имеют лучшие показатели полета и могут сохранять устойчивость в погодных условиях, которые заставили бы пилота-человека испытывать трудности. В военных играх и симуляторах воздушного боя «пилоты» ИИ уже начинают одерживать значительные победы над своими собратьями-людьми.

Машинный интеллект все больше и больше будет внедряться в пилотируемые платформы. Теперь у кораблей будет меньше членов экипажа, поскольку программы ИИ смогут делать больше. Пилоты-одиночки смогут управлять эскадрильями беспилотных самолетов, которые будут летать сами, но подчиняться приказам этого человека.

Алгоритмы ИИ: больше, чем человек

Основная сила ИИ – это наблюдение и борьба с повстанцами:

возможность сканировать изображения, поступающие с миллионов камер видеонаблюдения;

возможность следить за несколькими потенциальными целями;

использование больших данных для точного прогнозирования поведения цели.

Все это уже доступно системам искусственного интеллекта, которые были созданы для этой цели – немигающим глазам, которые наблюдают, записывают и контролируют 24 часа в сутки.

Огромный объем материала, который можно собрать, ошеломляет, и аналитики-люди не смогут наблюдать, усваивать и обобщать любые выводы, которые они сделали. Искусственный интеллект идеально подходит для этого, и одной из испытательных площадок для такого рода аналитического программного обеспечения обнаружения стали специальные операции, где за счет этого был достигнут значительный успех.

Темп операций специальных сил по борьбе с повстанцами и терроризмом резко увеличился, поскольку теперь можно быстро проанализировать информацию о рейде и принять меры, что приведет к другим рейдам в ту же ночь и к накоплению большего количества информации. Такая быстрота реагирования способна нейтрализовать любую вооруженную группу – им останется только скорей передвигаться и лучше прятаться, что сводит на нет их эффективность.

Роботы-убийцы или верные ведомые?

Система искусственного интеллекта зависит от характера информации об окружающей среде, которую она должна получать и обрабатывать. Наименее сложная среда для машинного «восприятия» – это воздушное пространство. Его отличают малая вероятность столкновений и относительно прямые маршруты в зоне операций. Барражирующие боеприпасы, предназначенные для поиска и уничтожения радиолокационных установок, уже действуют и использовались в таких конфликтах, как война между Арменией и Азербайджаном.

Инвестиции и исследования так же активно затронули морские платформы. Для работы в сложных условиях, когда морская жизнь и движение на поверхности могут вносить сбой в показания датчиков, основное развитие получили беспилотные подводные аппараты (БПА). Скрытые, почти бесшумные системы, они практически не обнаруживаются и могут оставаться под водой почти бесконечно.

Самая сложная и требовательная среда – городские бои, где все чаще будут вестись войны ближайшего будущего. Конфликты в городах могут затронуть множество людей, и очень сомнительно, что машина с ее узким взглядом на мир сможет управлять этим, не говоря уже о том, чтобы сражаться и побеждать, не делая серьезных ошибок в расчетах.

Хотя их сейчас нет, но «роботы-убийцы» продолжают вызывать беспокойство у многих, и уже ведется работа над кодексами этики. Может ли робот-боец действительно понимать и уметь применять законы вооруженного конфликта? Может ли он отличить друга от врага, и если да, то какова будет его реакция? Это особенно касается ополченцев, солдат противоборствующих сторон, использующих аналогичное оборудование, бойцов, которые обычно не носят определяющую форму.

Обеспокоенность настолько высока, что Human Rights Watch призвала запретить полностью автономные подразделения ИИ, способные принимать смертоносные решения, призывая к запрету, аналогичному тем, что действуют в отношении мин, химического и биологического оружия.

Другая основная проблема заключается в том, что машину можно взломать так, как это нельзя сделать с человеком. Хотя человеческие отряды и раньше бунтовали и меняли лояльность, но переход всей армии или флота «на другую сторону» одним нажатием клавиши – главный кошмар военных планировщиков. И программное обеспечение может просто сбиться. В современной гражданской жизни нередки уведомления типа «извините, система не работает», но представьте, что это применимо к вооруженным машинам, участвующим в бою.

Конкуренция: равные условия игры

Желание разработать и построить это новое оружие, которое, как ожидается, изменит баланс в будущих конфликтах, вызвало гонку вооружений между США и их ближайшими конкурентами – Россией и Китаем.

Россия объявила это новым рубежом военных исследований. Президент Владимир Путин в своем обращении в 2017 году сказал, что тот, кто станет лидером в сфере ИИ, «станет правителем мира». В подтверждение этого в том же году Военно-промышленный комитет России одобрил интеграцию ИИ в 30% вооруженных сил страны к 2030 году.

Сегодняшние реалии отличаются, и пока что российские предприятия в этой области не всегда выдают требуемое. Боевая беспилотная машина «Уран-9» плохо показала себя на городских полях сражений в Сирии в 2018 году, часто теряясь на местности или оказываясь неспособной обнаружить потенциальные цели. Несмотря на эти неудачи, он был принят на вооружение российской армией в 2019 году, что является явным признаком стремления высокопоставленных российских военных кругов к полевым роботизированным подразделениям с растущей автономией по мере их развития.

Китай также четко заявил, что основное внимание в исследованиях и разработках уделяется тому, как победить в «разумной войне». В отчете о внедрении и использовании ИИ Китаем в военных целях, Институт Брукингса написал, что он «будет включать в себя принятие командных решений, военные выводы… которые могут изменить сами механизмы победы в будущих войнах». В настоящее время в центре внимания находятся радары с искусственным интеллектом, роботизированные корабли, более умные крылатые и гиперзвуковые ракеты – все это области исследований, на которых сосредотачиваются и другие страны.

Такие страны, как Россия и Китай с их модернизированными и далее совершенствующимися вооруженными силами, больше не стремятся к достижению паритета с США. Они уже ставят себе целью превзойти Америку, тщательно исследуя оружие будущего.