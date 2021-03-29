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Анастасия Решетова упала в обморок на съёмочной площадке шоу ТНТ «Ты – топ-модель».

Как сообщается, Решетова является ведущей проекта. В один из первых съёмочных дней она так сильно разволновалась, что даже потеряла сознание. В этот момент она находилась на подиуме, и, к счастью, рядом с ней стояли другие сотрудники проекта, которые сразу же бросились ей на помощь.

Об инциденте Решетова рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что на пути к премьере шоу было много трудностей, и падение в обморок – одна из них. Анастасия успокоила своих подписчиков, сообщив, что она быстро восстановилась.

Говоря о шоу, Решетова заметила, что оно будет «самым нескучным» проектом о моделинге и красоте. Также она пообещала найти самую красивую, дерзкую, сильную и необычную.

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