Светлана Лобода возмутила зрителей шоу «Голос. Дети» в последнем выпуске проекта.

Речь идёт об инциденте с участницей Елизаветой Рогозиной. Во время слепых прослушиваний к ней повернулись двое судей – Баста и Лобода. Егор Крид же, по всей видимости, не мог определиться и Лобода решила сделать выбор за него. Так, она направилась к его креслу и села на его кнопку, заявив, что «надо брать».

После выступления девочки Светлана объяснила свой поступок тем, что ей хотелось, чтобы Елизавету выбрали все судьи, и она смогла выбрать себе наставника. Однако зрители посчитали, что Лобода передумала брать себе девочку, и захотела тут же её слить. К слову, Елизавета выбрала в качестве наставника именно певицу.