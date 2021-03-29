Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Светлана Лобода возмутила зрителей шоу «Голос. Дети» в последнем выпуске проекта.

Речь идёт об инциденте с участницей Елизаветой Рогозиной. Во время слепых прослушиваний к ней повернулись двое судей – Баста и Лобода. Егор Крид же, по всей видимости, не мог определиться и Лобода решила сделать выбор за него. Так, она направилась к его креслу и села на его кнопку, заявив, что «надо брать».

После выступления девочки Светлана объяснила свой поступок тем, что ей хотелось, чтобы Елизавету выбрали все судьи, и она смогла выбрать себе наставника. Однако зрители посчитали, что Лобода передумала брать себе девочку, и захотела тут же её слить. К слову, Елизавета выбрала в качестве наставника именно певицу.

Вам может понравиться

Sohu указало на преимущества китайского вертолета Wuzhi-10 над Ми-35М

Вместо китайских боевых вертолетов Wuzhi-10 Пакистан недавно принял решение закупить российские Ми-35М. Китайское издание Sohu утверждает, что это было сделано из желания сэкономить: «Дело не в том, что вертолеты Wuzhi-10

Политолог Дмитрий Евстафьев предложил «остудить» НАТО при помощи серии ядерных взрывов

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев принял участие в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым», в рамках которой предложил устроить серию из 25 ядерных взрывов. Этим способом Евстафьев предлагает «сбить
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

С 1 апреля будут изменены правила проведения экзаменов на водительские права

С 1 апреля в России начнут действовать изменения, которые затронут автомобилистов, сдающих экзамен на получение водительских прав. Как сообщается, изменится проведение практических экзаменов. Так, будут объединены «площадка» и «город», и
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |