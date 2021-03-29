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В мировой истории лед уже пробивали и американские, и британские подлодки. Однако российские подводники сделали то, что до них не делал никто. Сразу три субмарины синхронно вспыли на незначительном расстоянии друг от дружки, пробив полутораметровый ледяной слой, что стало однозначным мировым рекордом.

Арктическая площадка, на которой российские подводники совершили этот уникальный маневр, имеет радиус всего 300 метров. Это означает, что экипажи действовали с ювелирной точностью И продемонстрировали высочайший уровень мастерства. В условиях 30-градусного ветра и почти ураганного ветра, который дул со скоростью 32 метра в секунду.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что эта подводная экспедиция стала рекордной как для России, так и для Советского Союза, а моряки подводники показали отличную выучку.

В рамках экспедиции «Умка-2021» состоялся еще один мировой рекорд, который установили два истребителя МиГ-31. Они пролетели над Северным полюсом туда и обратно, а также дозаправились в воздухе, для чего также требуется высокое мастерство пилотажа.

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