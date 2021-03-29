Адмирал американских ВМС в отставке Джеймс Ставридис в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Соединенные Штаты вполне способны вступить в боевой конфликт с Китаем из-за попытки последнего оккупировать Тайвань. Он также отметил, что действующий командующий ВМС неоднократно повторял, что в ближайшие пять лет вполне возможна война в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мнению Ставридиса, Китай нарушает международное право. Причем делает это не в первый раз. Так, в 2020 году в Гонконге он также грубо нарушил права человека, что является недопустимым.

Французские пользователи Сети с интересом отнеслись к интервью адмирала, хорошо известного по войне в Ираке. Одни поддержали США, заявляя, что КНР нужно остановить, так как Поднебесная стала позволять себе слишком много. Другие же уверены в том, что господство Соединенных Штатов сейчас держится только на словах представителей Пентагона. На самом же деле еще неизвестно, кто одержит победу, если США развяжет войну с Китаем.