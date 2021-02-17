Похоже, что снова наступил 2014 год. Именно тогда стали известны масштабные проекты Коммунистической партии Китая (КПК).

Речь идет о строительстве островов выхода из рифов и атоллов в Южно-Китайском море и дальнейшее их укрепление для расширения влияния на соперников в Юго-Восточной Азии. В течение двух лет регион постоянно появлялся в заголовках газет, в то время как Вашингтон и Пекин обменивались колкостями, обвиняя друг друга в «милитаризации» ситуации.

На этой неделе администрация Трампа возобновила полемику, опубликовав пересмотренную «Позицию США в отношении морских претензий в Южно-Китайском море». В ключевом абзаце госсекретарь Майк Помпео заявил, что «мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю. Америка вместе с союзниками и партнерами из Юго-Восточной Азии защищает их суверенные права на офшорные ресурсы в соответствии с правами и обязанностями по международному праву. Мы вместе с международным сообществом выступаем в защиту свободы морей и уважения суверенитета и отвергаем любые попытки навязать принцип «сила превыше всего» в Южно-Китайском море или в более широком регионе».

Конечно, «империя» – сомнительный термин. Коммунистический Китай определяет себя как оппозицию европейскому и японскому империализму. КПК порицает «века унижения» над ведущей державой в Азии. Поэтому неудивительно, что посольство Китая в Вашингтоне поспешило опровергнуть обвинение Помпео.

И действительно, КПК, строго говоря, не стремится к созданию империи в Южно-Китайском море. Империя осуществляет господство над чужими территориями из центра. Пекин хочет гораздо большего – собственности. Он хочет сделать Южно-Китайское море своим.

Главные игроки КПК не пытаются скрыть свои цели. Фактически, с 2009 года чиновники открыто и регулярно заявляли, что первостепенная цель – «бесспорный суверенитет в линии», охватывающей подавляющее большинство Южно-Китайского моря. Это экстравагантное заявление. Подумайте, что такое суверенитет. Суверенное правительство обладает монополией на использование вооруженной силы в пределах границ, нанесенных на карту. Оно предписывает, а другие подчиняются. Морское право, которое запрещает национальную собственность на морское пространство, с небольшими, конкретными и узко очерченными исключениями, не оправдывающими претензии Пекина, больше не будет действовать в Южно-Китайском море, если Си Цзиньпин и компания добьются своего. Водные и наземные объекты в пределах очерченной границы будут территорией Китая.

И будет создан ужасный прецедент. Сдача Южно-Китайского моря подтолкнет другие прибрежные государства к отмене морского права по указу, если они будут серьезно относиться к прибрежным морям и обладать достаточной силой, чтобы навязать свою волю. Это и заставило Помпео предупредить о недопустимости преобладания первобытного принципа. Свобода на море является насущным интересом для Соединенных Штатов и любого морского общества. Это не обсуждается.

Но помимо международного права есть причины, по которым американцы должны заботиться о том, правит ли Коммунистическая партия Китая далеким пространством, о котором они мало знают. Во-первых, доступ. Как отметил столетие назад Альфред Тайер Махан, первостепенная цель морской стратегии – обеспечить коммерческий, дипломатический и военный доступ к важным торговым регионам, таким как Восточная Азия. Торговля – всему голова. Военный доступ гарантирует политический, коммерческий доступ и блага, которые приносит торговля. В то же время доступ является решающим фактором для морской стратегии. Торговля генерирует богатство, достаточное для финансирования военно-морского флота для защиты. Удовлетворение притязаний Пекина на морские перевозки ограничит свободу передвижения торговых судов и военных кораблей, угрожая прервать этот цикл и нанести ущерб процветанию Америки.

Никогда не стоит ставить под угрозу процветание. Поступать так в год пандемии, год, полный экономической неопределенности, было бы равносильно стратегической халатности. То, что происходит в Юго-Восточной Азии, имеет прямые последствия для американцев.

Во-вторых, геополитика. Внешняя политика США была направлена на обеспечение коммерческого доступа с давних времен, но она также направлена ​​на то, чтобы не допустить попадания «периферийных территорий» Восточной Азии и Западной Европы под влияние какой-либо враждебной державы или альянса. Северная Америка занимает удачное географическое положение, защищенное от евразийских врагов Тихим и Атлантическим океанами. Однако, если какой-нибудь геополитический конкурент объединит одну из периферий под своим правлением, он может отобрать у нее военные ресурсы, достаточные для того, чтобы дотянуться до океана и причинить Соединенным Штатам вред.

Чтобы удержать периферии раздробленными среди конкурирующих держав и сдерживать опасность, американские дипломаты и моряки должны иметь возможность добраться до них. Следовательно, ВМС США, связанные с ними объединенные силы и союзные военные службы должны управлять тем, что мудрец-геополитик Николас Спайкмен назвал «поясом окраинных морей», примыкающим к периметру Евразии. Южно-Китайское море занимает видное место среди этих водных путей и в стратегии Америки. Вашингтон не может их потерять.

И, в-третьих, друзья и союзники. У Соединенных Штатов нет стратегической позиции в западной части Тихого океана без местных партнеров, а также без гаваней и баз, которые они снабжают. Они должны выполнять свои обязательства перед союзниками по договору, такими как Филиппинские острова, чтобы они не смирились с превосходством коммунистов Китая и не закрыли свою землю для войск США. Америка может оказаться заблокированной в этом регионе. В результате ее внешняя политика, ориентированная на коммерческие и геополитические факторы, пошатнется. Манила является основной целью КПК в Южно-Китайском море, поскольку вода, отведенная для нее в соответствии с морским правом, была похищена китайской морской полицией, береговой охраной и флотом. Сдерживание новой агрессии при одновременном обращении вспять прошлых проступков должно быть центральным элементом стратегии США.

Таким образом, очевидно, что невыполнение давних гарантий безопасности Филиппинам и другим союзникам поставило бы под угрозу внешнюю политику и стратегию США во многих отношениях. Если американцы предпочитают мир богатства и безопасности, у них есть все основания проявлять интерес к делам Юго-Восточной Азии. Закрыв глаза на происходящее там, они могут принести в жертву собственное будущее.