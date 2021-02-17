По уровню смертности мужчин трудоспособного возраста ситуация в России схожа с Сирией, в которой в настоящий момент идет война, заявил Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты по защите семьи и демографии. Он отметил, что почти каждый пятый умерший гражданин РФ – это работающий мужчина.

Рыбальченко также привел неутешительную статистику. Он сообщил, что чуть больше 24 процентов всех смертей приходится на работоспособное население. Причем 80 процентов составляют именно мужчины, которые обеспечивают свои семьи, а также оказывают немалое влияние на благополучие государства в целом.

Глава комиссии назвал это «ужасной ситуацией», которую необходимо как можно скорее исправлять. Он пояснил, что при таких темпах к 2030 году в России умрет более пяти с половиной человек, которые даже не успеют выйти на пенсию.

Ранее о стремительно увеличившейся в прошлом году смертности заявляла и вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что подобные показатели в последний раз были зафиксированы в 2005-м.