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Кейтлин Стейси, киноактриса из Австралии, ушедшая в индустрию порно и ставшая режиссером, раскрыла основные преимущества новой работы по сравнению со съемками обычных картин.

К первому преимуществу актриса отнесла инклюзивность в съемочных командах. Согласно ее словам, в съемках традиционных фильмов, как правило, доминируют мужчины, а в порно трудятся различные люди, относящиеся к разным гендерам. Она добавила, что при создании картин для взрослых участники процесса уважительнее относятся друг к другу и корректнее ведут себя на площадке.

При этом Стейси отметила, что, как и в случае с любой другой индустрией, порно является сложной структурой, способной принести различные впечатления. Однако лично она получила от него только положительный опыт.

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