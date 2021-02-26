читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев не смотрит сюжеты с его якобы разоблачением, так как не собирается перед кем-либо оправдываться и не доверяет людям, ничего не добившимся в этой жизни.

Такую позицию высказал сам Ивлев в качестве ответа на появившиеся в сети видеоролики и статьи, в которых авторы «разоблачают» его программу «На ножах».

В этих самых сюжетах рассказывается, что после посещения ресторанов и кафе телеведущим, они не расцветают, как ожидают зрители, а напротив, теряют прибыли и в итоге закрываются. Связано это, по мнению авторов, с некомпетентностью Ивлева, а также с его стандартными и «лежащими на поверхности» рекомендациями по продвижению заведений.

Ведущий пояснил, что для шоу выбираются рестораны, которые и так едва сводят концы с концами. В ходе программы их владельцам предоставляются рекомендации, что нужно сделать для расцвета заведения. Если он их не выполняет, то вполне логично, что кафе в итоге закрывается или приходит в окончательный упадок.

Вам может понравиться

Актёры из франшизы “Человек-паук” анонсировали разные названия третьей части фильма

Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон, которые исполняют роли главных героев в фильмах про Человека-паука от Marvel, поделились с поклонниками названием предстоящего фильма, премьера которого должна состояться 17 декабря. При
  • Анна
  • 24.02.2021
  • читать 1 минуту

Шварценеггер может вернуться к злодейской роли в новом “Терминаторе”

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Арнольд Шварценеггер в новом фильме «Терминатор» может предстать в роли злодея. Как отмечается, на протяжении практически всех фильмов Терминатор выступал на стороне добра. Исключение
  • Анна
  • 24.02.2021
  • читать 1 минуту

Сериал по мотивам игровой вселенной Halo выйдет на стриминговом сервисе Paramount+

Представители ViacomCBS сообщили, что экранизация игровой серии Halo должна будет выйти в начале следующего года, однако лишь на стриминговой площадке Paramount+. Отмечается, что речь идет о сервисе CBS All Access,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 февраля – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 26 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 26 февраля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 февраля – пасмурно, до 2 °C |