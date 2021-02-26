Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев не смотрит сюжеты с его якобы разоблачением, так как не собирается перед кем-либо оправдываться и не доверяет людям, ничего не добившимся в этой жизни.

Такую позицию высказал сам Ивлев в качестве ответа на появившиеся в сети видеоролики и статьи, в которых авторы «разоблачают» его программу «На ножах».

В этих самых сюжетах рассказывается, что после посещения ресторанов и кафе телеведущим, они не расцветают, как ожидают зрители, а напротив, теряют прибыли и в итоге закрываются. Связано это, по мнению авторов, с некомпетентностью Ивлева, а также с его стандартными и «лежащими на поверхности» рекомендациями по продвижению заведений.

Ведущий пояснил, что для шоу выбираются рестораны, которые и так едва сводят концы с концами. В ходе программы их владельцам предоставляются рекомендации, что нужно сделать для расцвета заведения. Если он их не выполняет, то вполне логично, что кафе в итоге закрывается или приходит в окончательный упадок.