Большая часть истории Израиля, хорошо это или плохо, написана с применением оружия. Начиная с Войны за независимость 1948 года и до наших дней, израильские войска почти ежегодно использовали огнестрельное оружие для защиты государства или его интересов.

Изображения израильских войск, вторгшихся на Западный берег в 1967 году или сопровождающих спасенных заложников из Энтеббе, являются синонимом еврейского государства, а некоторые виды оружия стали довольно известными сами по себе. Вот пять самых смертоносных и самых известных видов огнестрельного оружия Израиля – оригинальная статья была размещена в издании The National Interest, а русскоязычную адаптацию приводит Discover24.ru.

Пистолет-пулемет Узи

В первые годы у Израиля был небольшой промышленный потенциал, и многие страны отказывались продавать ему оружие. В результате государство было вынуждено создать собственную оружейную промышленность практически с нуля. Лейтенант Узиэль Гал, израильтянин немецкого происхождения, запатентовал новый пулемет, который будет использоваться на вооружении Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ). Компактный «Узи» представлял собой простой пулемет со свободным затвором с магазином на 25 или 32 патрона, помещенным в пистолетной рукоятке. Рычаг взвода находился сверху и имел простые прицельные приспособления. Узи был дешевым и недорогим в производстве и стрелял 9-мм боеприпасами со скоростью 600 выстрелов в минуту. Помимо Израиля, Узи приняли на вооружение Япония, Германия, Бельгия, Перу и Бразилия.

Боевая винтовка FN FAL

Ранние силы ЦАХАЛа были вынуждены полагаться на разные пехотные винтовки: от современного оружия до винтовок с продольно-скользящим затвором. Этот логистический кошмар был устранен с принятием на вооружение боевой винтовки FN FAL. Принятые на вооружение в 1955 году, они были быстро использованы в войне 1956 года, затем в Шестидневной войне, Войне на истощение и войне Судного дня 1973 года. FAL был здоровенным оружием; сделанный из стали и дерева, он весил четыре килограмма. В винтовке использовался коробчатый магазин на 20 патронов калибра 7,62 мм. 7,62-миллиметровый патрон FAL имел достаточную дальность действия, но винтовка длиной 101 см не подходила для использования в помещении или на близком расстоянии, отсюда и была потребность в Узи. FAL имел скорострельность от 650 до 700 выстрелов в минуту.

Ручной пулемет MAG

Большим вкладом в огневую мощь израильского стрелкового оружия стало принятие на вооружение бельгийского пулемета MAG. Этот пулемет с ленточным питанием под патрон 7,62 мм был принят на вооружение Армии обороны Израиля в середине 1960-х годов. MAG на самом деле очень похож на автоматическую винтовку Браунинг Второй мировой войны армии США, за исключением системы подачи боеприпасов и блокировки нижнего ствольного блока. Солдаты ЦАХАЛа, использовавшие MAG, были известны как «Магисты», которых к земле тянул пулемет весом почти в 11 кг без патронов. Однако они могли вести подавляющий огонь. Способность подавлять более крупные арабские подразделения часто была ключевым фактором в победах Израиля над численно превосходящими силами.

Штурмовая винтовка Галиль

Впервые поступившая в войска в 1973 году, Галиль была первой штурмовой винтовкой местного производства в стране. Разработанная для замены боевой винтовки FN-FAL в качестве стандартного оружия израильской пехоты, Галиль была приспособлена для более легкого патрона калибра 5,56 мм, впервые использованного в израильских M-16. Винтовка имеет много общих черт с АК-47, многие из которых были переняты израильтянами, включая систему управления газовым поршнем и даже способ установки магазина для боеприпасов. Галиль даже похожа на модернизированный вариант Калашникова. Усовершенствования по сравнению с АК включают магазин на 35 патронов и открывалку для бутылок, встроенную в нижнюю часть защиты руки. В отличие от многих штурмовых винтовок, Галиль поставлялась с завода со складывающейся проволочной ложей.

Штурмовая винтовка Тавор

Местное штурмовое оружие второго поколения Израиля и текущая проблема. В некотором смысле по дизайну она отличается от винтовок AK и M-16. Тавор представляет собой винтовку типа булл-пап, с магазином, вставленным в ложу за спусковой группой, что уменьшает общую длину за счет фиксированной длины тяги. Конфигурация булл-пап позволяет Тавор использовать 45-сантиметровый ствол винтовки, более длинный, чем ствол пехотной автоматической винтовки M-27 морской пехоты США, на винтовке длиной 71 см. По большей части изготовленный из полимеров, Тавор имеет легкий вес – чуть более трех килограмм. Однако внутри все еще есть ДНК Калашникова. Речь идет об использовании той же поршневой системы с длинным ходом, что и в АК-47 и Галиль. Тавор полностью симметричен, что является важной проблемой для винтовок булл-пап, с отверстием для выброса и переключателем выбора огня, который можно перемещать влево или вправо.

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