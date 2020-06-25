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Эксперты журнала The National Interest, издаваемого в США, опубликовали список самых лучших штурмовых винтовок на планете. На 1-м месте оказался российский автомат АК-74М.

Отечественная штурмовая винтовка пришла на смену легендарной АК-47. Ею начали вооружать российские подразделения около 5 лет назад. Она обладает складываемым полимерным прикладом и универсальным креплением для прицелов. На 2-й строчке оказалась модель Heckler and Koch 416, которая неприхотлива в использовании и не перегревается.

Далее идет французская FAMAS, которая была принята на вооружение более 30 лет назад. На ней установлены тритиевые прицелы, которые можно применять для ночной стрельбы. Сейчас французы ее уже не используют. 4-е место заняла британская штурмовая винтовка SA80F2 из 80-х годов прошлого столетия, у которой магазин расположен позади спускового крючка, что позволяет вести более компактный огонь. В конце оказался американский карабин M4A1.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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