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Популярная актриса Нонна Гришаева рассказала, что за всю свою карьеру в кино лишь однажды приняла предложение сняться в постельной сцене. В передаче «Звезды сошлись» она назвала единственного актера, с которым смогла лечь в постель.

«Это было с моим другом Сашей Олешко», – сообщила актриса.

Она также поведала, что во время постельной сцены на съемках они с Александром Олешко постоянно шутили друг над другом, чтобы хоть немного расслабиться. Это помогло немного устранить дискомфорт, так как оба актера чувствовали себя не в своей тарелке.

«При этом мы, конечно, не были абсолютно голыми. С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась», — подчеркнула 49-летняя Гришаева.

Актриса также отметила, что сейчас подобные предложения ей вряд ли поступят, так как возраст берет свое, но это ее только радует.

О Гришаевой известно, что она заботится о своем здоровье и серьезно относится к любым ограничениям и правилам. Так, ее супруг как-то заявил, что актриса даже перед сном не снимает маску, чтобы не заразиться коронавирусом.

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