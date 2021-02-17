В четверг, 18 февраля, состоится показ дебютного трейлера новой киноадаптации игровой серии файтингов Mortal Kombat. Авторы проекта рассказали об этом в соцсети «Твиттер».

К посту был также прикреплен анимированный постер, на котором изображен один из основных героев фильма – ниндзя Саб-Зиро, способный замораживать своих противников. Согласно имеющимся данным, в картине также появится Скорпион, который вновь будет мстить за смерть своей семьи и клана.

В этом фантастическом боевике главным героем окажется совершенно новый для франшизы персонаж – боец MMA по имени Коул Янг, за которым, по неизвестной причине, начнет охотиться темный колдун Шанг Цунг. Ему удастся укрыться от смертельного врага в храме Рейдена, где он начнет готовиться к турниру «Смертельная битва».