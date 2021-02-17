читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В четверг, 18 февраля, состоится показ дебютного трейлера новой киноадаптации игровой серии файтингов Mortal Kombat. Авторы проекта рассказали об этом в соцсети «Твиттер».

К посту был также прикреплен анимированный постер, на котором изображен один из основных героев фильма – ниндзя Саб-Зиро, способный замораживать своих противников. Согласно имеющимся данным, в картине также появится Скорпион, который вновь будет мстить за смерть своей семьи и клана.

В этом фантастическом боевике главным героем окажется совершенно новый для франшизы персонаж – боец MMA по имени Коул Янг, за которым, по неизвестной причине, начнет охотиться темный колдун Шанг Цунг. Ему удастся укрыться от смертельного врага в храме Рейдена, где он начнет готовиться к турниру «Смертельная битва».

Вам может понравиться

Российским зрителям пояснили, почему Анну Болейн играет темнокожая актриса

Темнокожие актеры исполняют роли белых персонажей в британских фильмах для того, чтобы…

Михалков раскритиковал актеров, которые призывали молодежь к протестам

Режиссер Никита Михалков рассказал о гонорарах некоторых российских актеров и задался вопросом,…

Актриса Нонна Гришаева рассказала о постельной сцене с Александром Олешко

Популярная актриса Нонна Гришаева рассказала, что за всю свою карьеру в кино…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – пасмурно, до -15 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -7 °C |