В соцсети «Твиттер» появились фотографии, на которых изображено возведение американской военной базы в Сирии, предназначенной для развертывания ЗРК Patriot.

Отмечается, что новую базу строят для нужд международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты. На территории Сирии она противостоит террористам из ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Снимки были сделаны курдскими военнослужащими, которых поддерживают американцы.

В настоящее время стартовала вторая стадия постройки объекта. Судя по изображениям, на нем будут размещены зенитные ракетные комплексы «Патриот». В будущем его смогут использовать боевые подразделения из 77 стран мира.