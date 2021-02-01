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В следующем году видеосервис Netflix представит новый мультсериал Sonic Prime, который создается по мотивам фильма о приключениях ежика Соника. Сообщение об этом появилось в Твиттер-аккаунте компании.

В настоящий момент известно, что сериал создают WildBrain Studios, а также SEGA и «Бена 10». Предполагается, что он будет состоять из нескольких сезонов по 24 серии в каждом. Сюжет нового мультсериала пока не раскрывается. Кроме того, сообщается, что актер Роджер Крейг Смит, который озвучивал главного персонажа в оригинальном мультфильме, отказался от сотрудничества. Поэтому Соник обзаведется новым голосом.

Забавный ежик – это талисман компании Sega, который появился на свет в серии игр, созданных еще в 90-х годах прошлого столетия. Вполне вероятно, в новом мультсериале он вновь бросится на помощь Вселенной и успешно спасет ее от врагов. Причем сделает это в 3D-формате, так как именно трехмерные технологии намерены использовать создатели проекта.

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