Режиссер Никита Михалков рассказал о гонорарах некоторых российских актеров и задался вопросом, чего им не хватает. Он вспомнил призывы к молодежи, которую отдельные исполнители приглашали на «прогулки».

Режиссер подчеркнул, что сами эти актеры рисковать не слишком хотели и оставались дома, пока молодежь «гуляла» по их призыву.

Свой вопрос Михалков адресовал Гоше Куценко, которому напомнил, что в нулевые годы театр и кино в России переживали кризис, а сегодня они вновь на подъеме. Также режиссер обратился к Павлу Деревянко, который за один съемочный день получает около трехсот тысяч рублей.

Михалков выразил «искреннее непонимание» позиции актрисы Александры Бортич, которая за день съемки получает гонорар в 200 тыс. рублей.

«Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?», – поинтересовался режиссер.

Он также предположил, что Бортич просто нужно постоянно находиться в тренде, а политические взгляды для нее никакого значения не имеют.