Ученые из Института развития человека им. Планка и MIT создали искусственный интеллект, способный создавать уникальные произведения искусства. Одно из его творений уже продано на аукционе Christie’s, причем покупатель заплатил за него более 430 тысяч долларов.

К эксперименту с искусственным интеллектом разработчики привлекли художников из парижской студии Obvious. Они сперва «познакомили» программу с произведениями признанных мастеров искусств, а затем обучили ИИ самостоятельно создавать картины. Результат превзошел все ожидания, поэтому художники получили деньги, вырученные на аукционе, в качестве вознаграждения.

Известно, что программисты, разработавшие искусственный интеллект, своей части признания не получили. По результатам многочисленных опросов получается, что вся слава должна доставаться тем, кто «очеловечил» компьютерную программу. То есть, в данном случае, это художники, благодаря которым ИИ создал портрет Эдмонда де Белами. При этом именно творцы должны нести весь груз ответственности, если творение программы нарушает авторские права.