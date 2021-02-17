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Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сваты» Александр Феклистов опроверг заявление Олеси Железняк о закрытии проекта. Он рассказал, что съемки 7 сезона начнутся в этом году.

Железняк заявила, что создатели сериала столкнулись с непреодолимыми сложностями и не могут продолжать съемки. Но по словам Феклистова, это не так. Примерно в конце весны – в начале лета новый сезон все же начнут снимать.

При этом актер не смог ответить на вопросы относительно сюжета новых эпизодов «Сватов». Также не раскрывают подробности и авторы проекта. Они лишь сообщают, что 7 сезон перенесет зрителей в прошлое. Что произойдет в этом самом «прошлом», пока не известно.

Напомним, что с 2013 года, когда завершился шестой сезон, новых серий создатели не снимали. Работа над седьмой частью сериала началась еще в 2018 году, но из-за различных проблем и пандемии она никак не выйдет на экраны.

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