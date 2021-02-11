Новый коронавирус вызвал хаос во всем мире, заразив и убив миллионы людей. Прошел год, и ученые узнали об инфекции многое, в том числе о сопутствующих заболеваниях, которые могут привести к смерти от COVID-19.

В документе Национального института здоровья США объясняется, что основные состояния здоровья или сопутствующие заболевания вызывают все более быстрое и тяжелое прогрессирование инфекции, которое в конечном итоге может привести к смерти. В документе также упоминалось, что пациенты в возрасте 65 лет и старше с сопутствующими заболеваниями имели повышенный уровень госпитализации и отделения интенсивной терапии (ОИТ) и смертность от COVID-19.

В связи с этим эксперты советуют людям с сопутствующими заболеваниями принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, поскольку у них обычно плохой прогноз.

4 основных сопутствующих заболевания, которые приводят к смерти от COVID-19

Эксперты из Университета Гриффита провели метаанализ глобальных наборов данных MEDLINE, Scopus, Web of Science и EMBASE с участием 375 859 человек из 14 стран.

Согласно пресс-релизу университета, ученые обнаружили, что рак, хроническое заболевание почек, диабет и гипертония являются четырьмя основными сопутствующими заболеваниями, которые приводят к смерти от COVID-19.

Статистически хроническое заболевание почек занимает первое место в списке наиболее значимых сопутствующих заболеваний по сравнению со смертностью от этой инфекции. В то время как гипертония была наиболее частым сопутствующим заболеванием среди пациентов с COVID-19, за ней следовали ожирение и диабет. Но, несмотря на это, ожирение не было связано со смертностью пациентов от COVID-19.

Доктор Адам Тейлор, соавтор метаанализа, подчеркнул, что предыдущие систематические обзоры и метаанализы были ограничены из-за отсутствия рецензируемых данных и глобальных клинических данных.

«Сопутствующие заболевания часто приводят в качестве факторов риска тяжелых исходов COVID-19, тем не менее, степень, в которой конкретные сопутствующие заболевания влияют на болезнь спорна», – отмечает он.

Он добавил, что проведенное ими глобальное исследование охватывает все сопутствующие заболевания, которые, как сообщается, усугубляют инфекцию, приводящую к смерти. Исследователи смогли определить, какие сопутствующие заболевания представляют более высокий риск для пациентов, а какие группы более подвержены риску тяжелой формы заболевания.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, почему эти сопутствующие заболевания широко распространены среди пациентов с COVID-19. Исследователи подчеркнули, что будущие работы могут сосредоточиться на механизме проникновения SARS-CoV-2 в клетки.

Высокая распространенность сопутствующих заболеваний

Ведущий автор глобального метаанализа профессор Суреш Маллингнам заявил, что более высокая распространенность этих сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19 связана с повышенной экспрессией рецепторных клеток (ACE2), которые вирус использовал для проникновения в клетки организма.

Маллингнам объяснил, что пациентам с диабетом прописывают лекарства, которые контролируют уровень глюкозы в крови, но в то же время увеличивают экспрессию ACE2.

Кроме того, тяжелые случаи COVID-19 среди пациентов с гипертонией и диабетом можно объяснить увеличением тромботических осложнений, поскольку известно, что COVID-19 увеличивает вероятность образования тромба.

Пациенты предрасположены к тяжелому типу COVID-19 из-за наличия сопутствующих заболеваний. Например, люди с хроническим заболеванием почек имеют более высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, особенно с терминальной почечной недостаточностью, по сравнению с хроническим заболеванием почек, рассказывает Маллингнам.

Кроме того, люди с аутоиммунными заболеваниями и раком страдают от ослабленной иммунной системы из-за использования иммунодепрессантов, что делает их уязвимыми для COVID-19, увеличивает риск госпитализации и тяжелого течения болезни, рассказывает доктор Нг Верн Ханн.