Банк России не будет изменять ключевую ставку на ближайшем заседании Совета директоров, которое состоится в четверг, считает преподаватель Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Он уверен, что она останется на уровне 4,25 процента годовых.

Эксперт также отметил, что цена на нефть Brent продолжает медленно, но уверенно расти и уже приблизилась к 61 доллару за баррель. Поэтому стоит ожидать укрепления российской национальной валюты.

Так, уже к концу февраля доллар может подешеветь до 73-74 рублей. Дальнейшего его снижения ожидать нет смысла.

Эксперт рассказал о бюджетном правиле, из-за которого доллар не упадет ниже означенного предела. Все дело в том, что весь объем доходов, которые поступают в бюджет из-за превышения цены на нефть Urals установленного потолка в 41,6 долларов за баррель, перенаправляются на приобретение валюты.