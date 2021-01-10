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В зарубежных СМИ сообщают, что кинокомпании Warner Bros. и Legendary определились с датой показа картины «Годзилла против Конга» на стриминговом сервисе HBO Max.

Руководству Legendary не понравилось, что их партнеры захотели выпустить новый фильм о гигантских монстрах не только в кинотеатрах, но и на своей интернет-площадке, причем в один день. Но, судя по всему, обе студии смогли прийти к общему соглашению, поэтому лента все же появится на HBO Max.

Напоминаем, что в данном фильме Годзилле предстоит столкнуться с изрядно подросшим Кинг-Конгом. Оба чудовища уже сталкивались друг с другом на большом экране – это произошло в японской картине 1963 года выпуска.

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