Шведские ВС поразмышляли на тему «Когда начнется война» и обозначили Россию своим вероятным противником в грядущих боевых действиях. Такой вывод можно сделать из серии видеороликов, опубликованных на YouTube Минобороны северного государства.

Ролики, которые называются «Серая зона», «Неопределенное будущее», «Всеобщая защита», «Поле битвы будущего» и «Что стоит защищать», объединены одним сюжетом. В них показаны возможные боевые действия, которые начинаются из-за обострения борьбы за арктический регион.

Авторы роликов четко показывают, что война, разгорающаяся из-за глобального потепления и связанного с ним интереса к Арктике у многих стран, в основном будет гибридной. Главным своим противником в ней Швеция видит РФ, а ключевым союзником – Соединенные Штаты.

Напомним, что ранее американское издание The National Interest предположило, что Россия будет захватывать господство в Арктике с помощью ледоколов, переоборудованных под боевые корабли.