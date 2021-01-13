Россия милитаризует ледоколы и использует их для захвата ключевых водных путей в Арктике, заявляют эксперты американского издания The National Interest. По их мнению, эти суда давно готовы для использования в военных целях.

В публикации Криса Осборна, которую перевел портал «ПолитРоссия», сообщается также, что РФ активно строит новые ледоколы и развивает свои арктические базы. Любое судно, предназначенное для плавания во льдах, российские конструкторы могут оснастить системами вооружения, устойчивыми к экстремально низким температурам.

Американский эксперт полагает, что ледоколы, парк которых Россия постоянно расширяет, могут выполнять любые военные функции – осуществлять разведывательные операции, высаживать десанты морской пехоты, а также патрулировать арктические воды. Учитывая тот факт, что у США практически нет судов, приспособленных к суровым условиям Арктики, РФ вполне может завоевать господство в регионе одними лишь ледоколами, которые будут превращены в мощные боевые корабли.