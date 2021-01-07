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В Сети появились новые фотографии со съемок картины «Армия мертвецов». Ее снимает известный по фильму «Лига справедливости» режиссер Зак Снайдер. Новая лента относится к жанру зомби-апокалипсиса и рассказывает, как главные персонажи решили совершить ограбление в городе, заполненном «живыми мертвецами».

Известно, что «Армия мертвецов» летом появится на сервисе Netflix. Снайдер не собирается ограничиваться лишь одним фильмом – параллельно он работает еще и над его спин-оффами, которые появятся в 2022-2023 годах.

Режиссер пообещал, что несмотря на многочисленных зомби, фильм все же будет вызывать у зрителей теплые чувства и позитивные эмоции. Он отметил, что поклонники апокалипсиса также не разочаруются – для них создатели подготовили настоящий беспредел с живыми мертвецами. Также, по словам Снайдера, интересными будут и приключения ключевых персонажей картины.

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