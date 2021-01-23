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30 января на малом ракетном корабле «Грайворон» поднимут Андреевский флаг, означающий его зачисление в состав российского Черноморского флота, сообщают представители главного оборонного ведомства страны.

«Грайворон» — это уже девятый боевой корабль типа «Буян-М», который подвергся углубленной модернизации. В ходе проведения работ конструкторы увеличили водоизмещение судна, но основные операции все же относились к вооружению. Теперь корабль оснащается высокоточными ракетами «Калибр-НК», которые позволят ему существенно усилить мощь Черноморского флота.

В настоящий момент «Грайворон» находится в Новороссийске, где с августа проходил государственные испытания. Они завершились успешно и полностью подтвердили соответствие судна заявленным технических характеристиками.

Напомним, что ранее издание «ВПК» сравнило РФ по военно-морской мощи с Южной Кореей, однако прием в состав ВМФ таких кораблей, как «Грайворон» опровергают подобные утверждения.

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