Оценивать мощь ВМФ России необходимо по количеству кораблей, которые прямо сейчас могут принять бой, заявляют авторы публикации в издании «Военно-промышленный курьер». Они предлагают отойти от традиции ориентироваться на списочный состав, а также считают, что по наличным боеспособным судам РФ находится примерно на одном уровне с Южной Кореей.

По мнению экспертов, единственной силой ВМФ остаются подводные лодки, которые не вызывают никаких нареканий. Единственный авианосец, который имеется в распоряжении РФ, сейчас находится в ремонте, а авиационные полки подготовлены так, что кроме ругательств ничего другого не вызывают.

Десантные корабли, которые сегодня строятся, и о которых недавно упоминали американские эксперты, вполне могут оказаться бесполезными, так как специальных вертолетов, а также плавучего тыла для них просто не существует. Все это необходимо развивать и до тех пор, пока данный процесс не начнется, говорить об УДК как о мощном морском вооружении нет никакого смысла.