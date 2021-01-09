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Мобильные ракетные комплексы «Ярс» стали новой головной болью Соединенных Штатов и лишило их сна, сообщает автор публикации в китайском издании Sohu, перевод которой представил портал «ПолитРоссия».

Поставка этих комплексов существенно усиливает и без того мощные стратегические силы России, поэтому США остается лишь возмущаться. Но не только баллистические ядерные ракеты доводят Соединенные Штаты и НАТО до истерики.

Все дело в том, что на аэродроме Анадырь уже появились российские истребители МиГ-31, которые после модернизации способны завоевать преимущество в воздухе в борьбе с любыми самолетами потенциального противника. Кроме того, РФ продолжает усиливать авиабазу в Анадыре и планирует совсем скоро перебросить сюда и новейшие Су-57, и истребители Су-35, относящиеся к поколению 4++.

Также упорно ходят слухи, что и стратегический ракетоносец Ту-160, который, напомним, китайские эксперты называют лучшим в мире, также обоснуется в Анадыре, чтобы военное руководство США полностью забыло о сне.

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