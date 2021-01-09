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Скорость более 2 чисел Маха, а также возможность подниматься на высоту до 20 километров и высокая маневренность делают российский стратегический ракетоносец недосягаемыми для американских бомбардировщиков, сообщает китайское издание Sina. Также этот самолет неуязвим для любых средств ПВО, что позволяет ему выполнять задачи любой сложности.

Обозреватели пишут, что все упомянутые преимущества бомбардировщик под названием «Белый лебедь» получил после модернизации. Именно благодаря ей самолет демонстрирует высокие технические характеристики. Китайские аналитики уверены, что в обозримом будущем с ним не сравнятся даже новейшие американские истребители F-35.

При всем этом самолет еще имеет на борту смертоносное ядерное оружие. Он может нести до 45 тонн боевого вооружения, поэтому содержимого всего одного борта будет вполне достаточно для уничтожения позиций потенциального противника. По мнению китайских экспертов, B-52 и ряд других бомбардировщиков США и НАТО просто не в состоянии сравниться с российским Ту-160. Который, к тому же, в ближайшее время может получить новые и более мощные двигатели.

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