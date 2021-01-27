Сторожевой корабль «Пытливый» российского Черноморского флота провел учебные артиллерийские стрельбы. Пресс-служба ЧФ сообщает, что они совпали с «визитом» в Черное море американского эсминца «Дональд Кук».

После ряда маневров боевой российский корабль отработал выявление и идентификацию морской цели вероятного противника, после чего отправился к побережью Краснодарского края. Оттуда он взял курс на район учений, где отработал мероприятия по противоминной и противовоздушной обороне. Был ли этой своеобразный квест «Пытливого» приурочен именно к визиту американского эсминца, не известно.

Напомним, что ранее сообщалось о шести российских истребителях, которые воспользовались моментом и отработали на эсминце «Дональд Кук» атаку на морские суда потенциального противника. Известно, что боевые самолеты пролетали в непосредственной близости от палубы корабля.