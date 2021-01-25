Экипажи истребителей ВМС РФ осуществили отработку маневров над Черным морем по «ликвидации» американского боевого корабля «Дональд Кук».

Для проведения данных учений в небо были подняты 6 боевых самолетов – они взлетели с крымских аэродромов. Сначала в воздух поднялись воздушные судна Су-24, отправленные командованием на юго-запад Черного моря. Пролетев около трехсот километров, они повернули обратно. Затем к маневрам присоединились истребители Су-30, проделавшие тот же маршрут.

После этого с военной базы поднялись самолеты Су-27, которые тоже приняли участие в учениях. Журналисты отмечают, что, скорее всего, летчики отработали атаку на эсминец ВМС США, который недавно вошел в Черное море.