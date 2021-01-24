читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания «Честная музыка» начала удалять из Сети видеозаписи с выступлениями солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, рассказал продюсер коллектива Андрей Разин. Он попросил правообладателя приостановить этот процесс, а также заявил, что ему жаль талантливого исполнителя.

Разин пояснил, что Шатунов сам отказался от выступлений с популярными хитами группы «Ласковый май». Также он рассказал, что намеревался бесплатно передать певцу права на песни «Седая ночь» и «Белые розы», однако тот не захотел идти на контакт.

По словам Разина, это выбор самого Шатунова – подавать иски в суд и затевать войны вместо того, чтобы нормально договориться. Однако судебные разбирательства он проигрывает одно за другим, что указывает на слабость команды исполнителя.

Напомним, что изначально Шатунов выиграл суд, однако в прошлом году иск был отклонен, из-за чего певец потерял право выступать с хитами «Ласкового мая». Он подавал апелляцию, но и она не принесла победы.

Вам может понравиться

Российский авианосец “Варан” привел в восторг экспертов Military Watch

Россия продолжает разработку авианосца, который сможет заменить боевой корабль «Адмирал Кузнецов», и…

Яков Кедми: после каждой американской провокации Россия становится еще сильнее

Каждая провокация Соединенных Штатов делает Россию сильнее, уверен израильский политолог Яков Кедми.…

МВД проверит видео с омоновцем, ударившим женщину ногой в живот в Санкт-Петербурге

Факты на видео, на котором представитель силовых структур бьет в живот ногой…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |