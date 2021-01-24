Компания «Честная музыка» начала удалять из Сети видеозаписи с выступлениями солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, рассказал продюсер коллектива Андрей Разин. Он попросил правообладателя приостановить этот процесс, а также заявил, что ему жаль талантливого исполнителя.

Разин пояснил, что Шатунов сам отказался от выступлений с популярными хитами группы «Ласковый май». Также он рассказал, что намеревался бесплатно передать певцу права на песни «Седая ночь» и «Белые розы», однако тот не захотел идти на контакт.

По словам Разина, это выбор самого Шатунова – подавать иски в суд и затевать войны вместо того, чтобы нормально договориться. Однако судебные разбирательства он проигрывает одно за другим, что указывает на слабость команды исполнителя.

Напомним, что изначально Шатунов выиграл суд, однако в прошлом году иск был отклонен, из-за чего певец потерял право выступать с хитами «Ласкового мая». Он подавал апелляцию, но и она не принесла победы.