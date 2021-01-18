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Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работы художницы из Уфы Алены Савельевой и заявил, что она «по скотски» изобразила людей в национальных костюмах. Он отметил, что картины могут стать оскорбительными для поклонников живописи.

Хабиров сделал такое заявление в ходе оперативного заседания правительства республики. При этом он заметил, что не пытается заниматься цензурой, а просто высказывает собственное мнение о работах художницы.

Изображения полуобнаженных людей в одежде, в которой используются национальные элементы республики, ранее появились в сети и спровоцировали лавину критики. Многие пользователи уверены, что Савельева принижает символы Башкортостана и оскорбляет своих земляков. В поддержку художницы высказался глава Общественной палаты, однако его мнение разделяет очень малое количество жителей Башкирии.

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