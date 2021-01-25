В шестисерийном приквеле сериала «Ведьмак» главную роль сыграет Джоди Смит, сообщает портал Deadline. Эта актриса известна зрителям по множеству проектов, среди которых выделяются «Квин и Слим», а также «Летящие сквозь ночь».

Действие сериала «Ведьмак: Происхождение», который снимает стриминговый сервис Netflix, будет происходить за 1200 лет до событий оригинальной истории. Он расскажет об общем мире эльфов, монстров и людей, а также о появлении на планете первого ведьмака.

Главная героиня сериала, которую и сыграет Джоди Смит – это женщина-воин Эйли, которая не захотела прозябать на должности защитницы королевы и ушла из родного клана. Сперва она стала бродячим музыкантом, но затем была вынуждена снова вернуться к битвам, чтобы выжить в мощных потрясениях, происходящих в мире.

Шоураннер мини-сериала Деклан Де Барра рассказал, что давно является поклонником книг «Ведьмак» и пытается понять, каким был мир эльфов до тех пор, пока не появились люди и не принесли с собой катастрофические события для всего мира.