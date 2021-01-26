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Четыре полнометражных фильма и сериала от Netflix вошли в десятку лучших проектов прошлого года по версии независимого Американского киноинститута. В его список ежегодно вносятся те творения, который представляют художественную либо культурную ценность.

В списке полнометражных кинопроектов лучшим был назван мультипликационный фильм «Душа». Следом за ним расположились ленты «Земля кочевников», «Звук металла» и «Иуда и черный мессия».

Специального приза от AFI удостоился мюзикл «Гамильтон», созданный Лин-Мануэлем Мирандой.

Уверенную победу в борьбе многосерийных фильмов одержал сериал «Бриджертон». Также в лучшую тройку попали проекты «Лучше звоните Солу» и «Корона». Четвертое и пятое места поделили шоу «Неортодоксальная» и «Миссис Америка».

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