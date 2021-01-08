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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о своей схожести с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что раньше американский лидер заблокировал его в социальных сетях, а сейчас соцсети блокируют самого Трампа. Кадыров называет это восстановлением справедливости от Всевышнего.

Напомним: еще в декабре 2017 года Роспотребнадзор выяснил, что аккаунты Рамзана Кадырова были заблокированы из-за попадания в список лиц, против которых Соединенные Штаты ввели санкции.

Аккаунты Трампа в «Твиттере», а также в социальных сетях Instagram и Facebook, на видеохостинге YouTube были заблокированы после штурма Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента. Сообщается, что блокировка вызвана публикацией Трампом своих видео и текстовых обращений к протестующим.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Дональд Трамп с позором покидает пост президента, однако после прихода Джо Байдена в политической системе США ничего не изменится.

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