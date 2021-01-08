Трамп уходит с поста президента США с позором, но с его уходом ничего не изменится, уверен российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, даже в том случае, если новый глава государства Джо Байден и Демократическая партия будут контролировать все ветви власти, новой эры Соединенным Штатам ждать не стоит.

Бизнесмен считает, что такой уход Трампа напрашивался, так как слишком уж рьяно американский президент пытался доказать фальсификации и заявлял о том, что не отдаст власть. Однако Дерипаска думает, что политическая система Америки при Байдене останется точно такой же, как и при Трампе.

Напомним: 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий, что привело к человеческим жертвам. В тот же день Конгресс все же утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. После этого Трамп заявил, что передаст власть. Ранее пока еще действующий президент США пытался выяснить последствия помилования самого себя.