Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Трамп уходит с поста президента США с позором, но с его уходом ничего не изменится, уверен российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, даже в том случае, если новый глава государства Джо Байден и Демократическая партия будут контролировать все ветви власти, новой эры Соединенным Штатам ждать не стоит.

Бизнесмен считает, что такой уход Трампа напрашивался, так как слишком уж рьяно американский президент пытался доказать фальсификации и заявлял о том, что не отдаст власть. Однако Дерипаска думает, что политическая система Америки при Байдене останется точно такой же, как и при Трампе.

Напомним: 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий, что привело к человеческим жертвам. В тот же день Конгресс все же утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. После этого Трамп заявил, что передаст власть. Ранее пока еще действующий президент США пытался выяснить последствия помилования самого себя.

Вам может понравиться

Первый полет истребителя ПАК ДП состоится в 2023 году

Истребитель-перехватчик шестого поколения ПАК ДП совершит свой первый полет в 2023 году,…

Родион Газманов назвал ведущего, который сможет поднять рейтинги шоу «Дом-2»

Родион Газманов, исполнитель из РФ, рассказал, кто бы мог повысить рейтинги «Дома-2»…

На Украине подвели итоги поступления авиатехники на вооружение ВВС

Украинский отчет о поступлении в войска новой авиационной техники за 2020 год…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 января – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 8 января – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 января – переменная облачность, до -17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 января – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 8 января – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 8 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 8 января – пасмурно, до 12 °C |