В феврале текущего года в Бангалоре состоится авиашоу Aero India 2021. Ожидается, что главной «изюминкой» этого мероприятия станет российский истребитель пятого поколения Су-57, передает издание The Economic Times.

Участие этого самолета в авиашоу в настоящий момент не подтверждено. Однако учитывая большой интерес к нему со стороны Индии, вполне логично, что он все же появится на мероприятии. Вместе с другим российским истребителем Су-30МКИ, на поставку которого Нью-Дели уже заключил контракт с Россией.

Для Су-57 появление на авиашоу станет дебютом в Южной Азии. Предполагается, что Индия намерена оценить его возможности, прежде чем подписывать контракт на его приобретение. Вероятность того, что истребитель пятого поколения из РФ пополнит авиационный парк этой страны остается весьма высокой.

Помимо двух российских истребителей, в авиашоу примут участие также французский Rafale, который Индия уже приобрела, американский бомбардировщик B-1, и творение индийских конструкторов – боевой самолет Tejas. Сообщается, что к шоу все готово и билетов уже нет в свободной продаже.