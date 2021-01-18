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Главное оборонное ведомство Индии подтвердило желание приобрести у РФ истребители Су-30МКИ и МиГ-29, передает The Times of India. Всего индийские ВВС получат 33 российских боевых самолета.

Дели еще прошлым летом обращался к России по вопросу «срочного» приобретения истребителей. Тогда это было обусловлено конфликтом Индии с Китаем, однако вооруженное столкновение быстро закончилось. Несмотря на это, намерение приобрести самолеты подтверждено, а их поставка запланирована на 2024-2025 годы.

В качестве одного из вариантов сотрудничества рассматривалась передача Индии комплектующих для Су-30МКИ для сборки самолетов на индийских предприятиях. Также Дели просит модернизировать МиГ-29 до версии МиГ-29UPG, чтобы получить самые современные модификации истребителей. Но в настоящий момент какие-либо подробности не раскрываются.

Индия намерена купить не только российские самолеты. Кроме того, к концу весны текущего года ей нужно сделать выбор истребителя по тендеру, предполагающему поставку 114 воздушных машин.

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