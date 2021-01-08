Французские ВВС провели испытания крылатых ракет MBDA ASMPA, которые запускались с истребителей Rafale. Сообщается, что тесты продемонстрировали соответствие боеприпаса заявленным характеристиками.

Известно, что ракеты MBDA ASMPA недавно прошли очередную модернизацию. Их тестирование необходимо для того, чтобы определить, какие еще требуются усовершенствования. После этого придет черед лицензирования боеприпасов, без которого они не смогут поступить на вооружение французских ВВС.

Руководители Военно-воздушных сил отмечают, что ракета, которая проходила испытания, прослужит в течение нескольких лет. После этого планируется ее замена на еще одну разработку компании MBDA – крылатую ракету ASN4G, которая также оснащается ядерной боеголовкой.

Напомним, что мини-ракету MBDA Spear 3 намереваются использовать Королевские ВВС Великобритании. Она будет применяться на палубных истребителях F-35B.